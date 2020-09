逾億太空垃圾碎片化 移動時速「快過子彈」

【有線新聞】

人類發展太空科技的同時,亦製造了數以萬計的太空垃圾,移動時速隨時超過一萬公里,當這些垃圾日積月累,不只容易破壞衛星,對太空人的威脅亦與日俱增。

自從前蘇聯於1957年發射第一顆人造衛星,人類正式進入太空時代,之後我們已經發射了超過9,600顆衛星上太空,現在仍然運作的只有2,000多顆,即是有7,000幾顆衛星已經報廢,這些衛星仍然留在地球上空是太空垃圾的一大來源。

更麻煩的是,廢棄衛星互相碰撞碎裂成更多垃圾,而且會引發連鎖反應,愈撞愈碎,令太空垃圾不斷碎片化。

根據歐洲太空總署的統計,現時大過10厘米的垃圾有30,000多件,但小於一厘米的垃圾超過一億塊。

不要以為太空垃圾一定是飄浮,實際上大部分垃圾都以時速過萬公里飛奔,快過子彈,所以就算幾毫米的碎片一樣極具威脅,例如太空人執行艙外任務一旦被碎片擊中就很危險。

在全球科學家監測下,較大的垃圾可以長期追蹤到去向,但比較細的碎片就防不勝防,例如2009年就有衛星被碎片摧毀。

為了制止問題惡化,各地都有學者研究怎樣有效清理太空垃圾,例如用繩網捕獲,再拖下大氣層燒毀。

