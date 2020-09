【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市府在報告疫情資料的網站加插市內學校申請重開的進度,讓家長掌握更多資料。

這個網站列出市內有何學校申請重開,家長可以輸入學校的名字,然後網站就會顯示學校申請的進度,包括學校是否已經提交申請信,是否已經完成申請手續及校園評估,還會顯示市府是否批准學校重開。

網站每天早上9點更新資料,到目前為止,全市有83間學校申請重開,而完成所有手續而獲准重開的學校共有6間,都是私立學校。

如果大家想查詢有關資料,請點擊:https://data.sfgov.org/stories/s/School-Reopening/ccmh-3avz/