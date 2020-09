共和黨參議員羅姆尼不反對今年表決大法官人選

【KTSF 張麗月報導】

猶他州共和黨籍聯邦參議員羅姆尼表示,他不反對在今年選舉年提名新的最高法院大法官人選,接替已故大法官Ruth Ginsburg留下的空缺,而參議院共和黨人傾向於快速挑選新的繼任人。

羅姆尼周二發表聲明說,他不反對參議院在今年內表決特朗普總統提名的最高法院大法官人選提名。

掌握議程的關鍵人物,參議院共和黨領袖麥康尼表示,全力維護快速確認大法官的資格,他說這個是有歷史和先例可援,而補上已故大法官Ruth Ginsburg的空缺,是憲法賦予參議院的責任。

麥康尼說:「眾所周知,根據憲法,我們有義務,若我們選擇佔憲法的便宜,由總統同一政黨的參議院來推進提名,我們今年一定會這樣做,本屆參議院在2018年選出到年底還在任,總統也在任直到1月20日。

參議院共和黨人正安排一個快速確認程序和表決,包括計劃在10月舉行人選資格確認聽證,參議院司法委員會主席Lindsey Graham透露,委員會計劃在10月舉行3天的確認聽證。

至於特朗普總統周二就表示,他計劃在本星期六宣佈大法官提名人選,有消息透露,現年48歲的聯邦第七上訴庭法官兼法律教授Amy Coney Barrett被視為大熱門,她在周一與周二連續兩日到白宮,她屬於保守派的天主教徒,一向主張信仰與秩序。

目前參議院共和黨籍參議員佔53席,意味著在提名表決中,共和黨人只可以失去3票。

至今只有兩名共和黨籍參議員Lisa Murkowski與Susan Collins反對在大選前表決通過大法官的繼任人選。

