列治文市志願人士發起為有需要居民義務送餐（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

疫情期間,有些民眾未必能夠自己出外買到食物,東灣列治文市有志願人士在這兩個月,發起為有需要的居民義務送餐。

送餐服務是由非牟利機構Richmond Main Street和World Central Kitchen,以及一眾列治文市的居民合作,在逢星期二和四,為有需要的居民或無家可歸者免費送出超過2,000份的餐。

志願人士在早上11時會開車來到23街夾Exchange Pl這裡集合,之後每人接過餐後,送到有需要的人手上,活動將會持續到10月31日,主辦人表示,如果有額外撥款,希望可以延長這項服務。

Richmond Main Street行政主任張惟安(Vivian Wong)說:「這些套餐都是由高級餐廳做的,即日煮好然後放涼,所以有大約4小時的時間去運送所有食物,我們好榮幸有這班拍檔,包括在這裡的義工,和開車及步行送餐的人士。」

Richmond Main Street早前發起眾籌2萬元,跟一班小商業合作,自發生產PPE保護裝備,除了希望幫街坊防疫,也幫助小商業維持生意。

除此之外,有份參與活動的非牟利機構GRIP都在市內派發抗疫物資給無家可歸者,甚至會聯同護士為他們提供打流感針等醫療服務。

GRIP外展人員Antwon Cloird說:「我們知道無家可歸者沒有錢,所以盡可能為他們提供服務。」

