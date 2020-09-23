列治文市志願人士發起為有需要居民義務送餐（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

疫情期間，有些民眾未必能夠自己出外買到食物，東灣列治文市有志願人士在這兩個月，發起為有需要的居民義務送餐。

送餐服務是由非牟利機構Richmond Main Street和World Central Kitchen，以及一眾列治文市的居民合作，在逢星期二和四，為有需要的居民或無家可歸者免費送出超過2,000份的餐。

志願人士在早上11時會開車來到23街夾Exchange Pl這裡集合，之後每人接過餐後，送到有需要的人手上，活動將會持續到10月31日，主辦人表示，如果有額外撥款，希望可以延長這項服務。

Richmond Main Street行政主任張惟安（Vivian Wong）說：「這些套餐都是由高級餐廳做的，即日煮好然後放涼，所以有大約4小時的時間去運送所有食物，我們好榮幸有這班拍檔，包括在這裡的義工，和開車及步行送餐的人士。」

Richmond Main Street早前發起眾籌2萬元，跟一班小商業合作，自發生產PPE保護裝備，除了希望幫街坊防疫，也幫助小商業維持生意。

除此之外，有份參與活動的非牟利機構GRIP都在市內派發抗疫物資給無家可歸者，甚至會聯同護士為他們提供打流感針等醫療服務。

GRIP外展人員Antwon Cloird說：「我們知道無家可歸者沒有錢，所以盡可能為他們提供服務。」

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