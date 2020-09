【KTSF】

美國太空總署(NASA)周一公布計畫送首位女性太空人上月球。

這項280億元的計畫,目標是在2024年送一名女太空人和一名男太空人上月球,如果成功,將是自1972年人類最後次登月後的另一次創舉。

太空總署說,登月計畫的任務是科學探勘、經濟效益以及啟發新世代探索,太空人將會花一星期採集樣本及進行實驗,長期探索月球任務則是在月球建構基礎建設,以及Artemis基礎營的開發。

