科比妻子告洛杉磯縣警外洩墜機現場照片

【KTSF 蔡璐陽報導】

已故NBA球星科比的妻子Vanessa Bryant,控告洛杉磯縣警對外洩露科比事故現場的照片。

起訴書指出,在今年1月,有8名警員在科比所搭乘的私人飛機失事現場,用自己的手機拍下遇難孩子們、家長,還有教練員的照片。

Vanessa的律師表示,這些照片被分享給了與調查無關的人,他們引述一名酒保說,聽到當中一名警員向他人展示這些照片,並且試圖藉此取得一名女性的青睞。

律師還認為,在調查這些照片的過程中,警方存在隱瞞事實的行為,因為警長曾告訴這些警員把照片刪掉,來避免懲罰。

Vanessa已向洛杉磯高等法院提出民事訴訟,就侵犯公民權、玩忽職守、情緒困擾,以及侵犯隱私等尋求賠償。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。