眾議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦眾議院周二高票通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》,要禁止所有新疆製商品進口,並要求總統每年點名涉及新疆強迫勞動的中國官員,並對有關人等實施凍結資產、禁止入境等制裁。

眾議院周二以406票贊成,3票反對的壓倒性票數,通過3月由國會及中國問題委員會主席James McGovern提出的《防止維吾爾人強迫勞動法案》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。

眾議院版法案列明,除了聯邦海關與邊境保護局(CBP)所列的例外貨品,所有部分或整體於中國新疆所製造的商品,將被視為強迫勞動下的產物,法案生效日120天起,這些新疆產品不得再進口至美國。

法案也要求總統在法案生效180天內及往後每年,點名那些涉及強迫新疆維吾爾族、哈薩克族及其他穆斯林少數族群接受勞役的人士,包括中國官員在內,或是違法進口新疆強迫勞動商品的人士,必須對其祭出凍結資產,拒發簽證或拒絕入境等制裁措施。

此外,法案要求國務卿定期評估新疆強迫勞動情況,是否廣泛與有系統性,並要針對如何增進國際意識制定策略,並向國會繳交報告。

眾院版法案通過後,還須待參院通過共和黨籍佛州聯邦參議員盧比奧(Marco Rubio)3月提出的對應版法案,法案才能送交總統簽署後生效。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。