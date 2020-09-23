香港警將修訂傳媒代表定義 不承認記協及攝記協會員證

【有線新聞】

香港警方將修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，只包括已在政府新聞處登記的傳媒，或知名的非本地傳媒發證的記者，不再承認記協及攝影記者協會的會員證。警方解釋，新定義可讓前線警員更快捷辨識記者，記協批評是變相搞發牌制度。

警方去信四個傳媒組織，說先後多次在公眾活動，發現有自稱記者的人混入人群，增加執法難度。為了協助前線警員更明確辨識記者，決定修改《警察通例》「傳媒代表」的定義。

根據現行定義，警方要求「傳媒代表」持有報館、通訊社、電視台及電台發出的身分證明文件，或持有香港記者協會、香港攝影記者協會會員證。

新修訂下不再認可這類證件，改為政府新聞處新聞發布系統已登記的傳媒機構，及國際認可、知名的非本地新聞媒體才會視作為「傳媒代表」。

政府新聞處新聞發布系統現時有205個登記媒體，除了本地及海外媒體，還有一些網媒，例如幫港出聲、港人講地、852郵報、癲狗日報等。

記協質疑警方改定義，變相搞記者發牌制度，主席楊健興：「警方從來沒公開證據，指我們發出的證件出問題。不少示威衝突很重要的片段，都不在官方認可註冊的媒體拍到，最新例子是12歲女童，那條片是校媒拍到。如果通例修改了，沒人拍到、不知發生何事，到時就只得官方一個說法。」

受影響的還有自由身記者，鄭美姿在報章、網媒等工作10多年，4年前轉為自由身記者，不時會到示威現場採訪，她指：「突然警方防線一拉，被他圍住了，我們已經走不到，我們就要展示記者證。因為記協記者證一直是警方承認，要展示記者證他才放我們走。他覺得他不認可我，我就已經不可到現場採訪，造成一個噤聲的效應。」

消息指，這項修訂目前只適用於警方記者會，在公眾地方的活動要按個別情況而定，例如限聚令下有人群聚集，若現場記者證明到自己受僱於傳媒機構，正進行採訪工作，不論有否在政府新聞處登記仍會獲豁免。

獨立評論人協會、明報職工協會及壹傳媒工會等8個新聞工會及組織發聯署聲明，嚴正抗議警方決定草率，無異於實行官方發牌制度，嚴重影響採訪及新聞自由，要求警方取消修訂，否則會採取一切可行必要措施回應。

新聞行政人員協會就表示強烈關注，認為警方在執行新安排前應詳細交代有關登記制度。超過30間網媒就發聯署聲明，反對警方篩選媒體，表明會繼續採訪。

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