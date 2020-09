【KTSF】

8月份房屋銷售創14年來新高,甚麼原因呢?

新冠疫情嚴重影響美國經濟,但是房屋銷售還是一飛沖天,上個月上升超過2%,達到14年來新高,跟去年8月相比,銷售增長10%,主要原因是低利率,但房價還是居高不下.

全國房屋中間價接近311,000元,灣區起碼兩三倍以上,跟去年同期比大幅超過11%。

全國地產協會的經濟學家認為,這樣的情況會持續到年底,與此同時可負擔房屋因為需求將更難買到。

