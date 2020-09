航空業倡議乘客登機前接受新冠病毒快速檢測

【KTSF 吳宇斌報導】

全球航空業周二敦促對所有國際航班乘客在登機前進行新型肺炎快速檢測,取代隔離措施,航空業將旅遊市場萎縮歸咎於防疫隔離措施。

國際航空運輸協會(IATA)理事長Alexandre de Juniac在線上記者會說預期,幾週後就能取得可由非醫療人員執行的快速且平價的抗原檢測,且應該在全球同意的標準下推出。

受疫情重創的航空業催促政府採納替代方案,來取代阻礙恢復航空交通的旅遊限制,尤其歐洲爆發第二波疫情,現在再度收緊防疫規定。

Juniac表示,隨著快速抗原檢測費用下降至7美元,航空業將會敦促聯合國旗下國際民航組織,為使用抗原檢測背書。

早前有研究報告指,快速抗原測試的假陰性率可高達50%,因此協會需要製造商生產快速準確又平價的檢測試劑。

他還指出,需要一份國際協議,確保出境時的檢測結果,在入境時也同樣能被接受,這樣做也將讓乘客對機上所有人都接受過檢測增強信心。

