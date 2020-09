【有線新聞】

美國最高法院已故大法官金斯伯格的靈柩移送到最高法院,供公眾瞻仰。

金斯伯格的靈柩蓋上美國國旗,周三運抵最高法院。家屬先舉行私人儀式,其後一連兩天開放讓公眾瞻仰,周五移送國會山莊舉行悼念儀式,下周舉殯。

參議院據報下月中舉行最高法院大法官提名聽證會,下月底全院表決。總統特朗普早前表示,有必要在大選前通過任命,處理大選相關訴訟。

