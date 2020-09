Facebook刪除逾百中國虛假帳戶

【有線新聞】

Facebook移除過百個來自中國的虛假帳戶和專頁等,指部分帳戶發表有關美國大選的帖文,企圖製造分化。這批假帳戶更多觸及南海、亞洲政局議題,但Facebook相信假帳戶影響力不算大。

被指涉及虛假行為而被移除的,包括Facebook的155個帳戶、11個專頁、9個群組及6個Instagram帳戶。

Facebook指這些帳戶來自福建省,藉虛擬私人網絡隱藏身分和位置,但沒有證據證明行動由中國政府或共產黨策劃。

這批假帳戶去年4月開始針對美國政局,偽裝成美國用戶發布大選相關帖文。目的並非支持或狙擊特定參選人,而是要製造分化輿論、引起注意。

例如上周五一則虛假帳戶的帖文稱,有總統特朗普支持者因為發現他作出不實言論,而決定轉投民主黨候選人拜登。

雖然這批假帳戶吸引逾13萬人追蹤,但Facebook指當中只有約3000名美國用戶。加上帳戶不算活躍,帖文的觸及率不高,帳戶成立數個月就被移除,對大選選情影響不大。

反而有不少與東南亞地區有關的帖文,估計主要受眾來自台灣和菲律賓。最初在2016年發布不利當時剛勝選的蔡英文總統的帖文。

到2018年,帖文加入支持親中的菲律賓總統杜特爾特、聲援中國在區內影響力及褒揚解放軍在南海一帶的行動等內容,又在2019年印尼大選前數個月,發表支持總統佐科維多多連任的內容。

Facebook去年8月亦移除過大批違規帳戶,指它們散播與本港反修例示威相關的虛假消息。

