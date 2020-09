舊金山第三區市參事選舉 政治新人李爾德挑戰佩斯金（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山所有單數選區今年都有市參事選舉,包括華埠、北岸區及聯合廣場等地在內的第三區,現任市參事佩斯金尋求連任,他的主要對手有來自北岸區的李爾德(Danny Sauter),李爾德希望帶給社區新思維,打破由同一名政客壟斷的局面。

李爾德在舊金山住了10年,是北岸區一個非牟利機構的負責人,李爾德在大學時期曾經副修中文,有一個學期去過中國天津做交流生。

李爾德表示,第三區的情況大家有目共睹,無家可歸者及空置店舖越來越多,交通擠塞情況越來越差,因此這一區是時候要有新的領袖,從新的角度解決以上問題。

李爾德說:「當我與鄰居聊天時,我的問題是,你的社區有否改善,大多數人的答案都是沒有,街上沒有變得清潔,沒有變得更安全,生活指數並沒有改善,因此我們要有新的思維,今次要嘗試新事物。」

為了幫助小商業,李爾德3年前在北岸區設立了首個農夫市場,在疫情期間,他推出送餐計劃「North Beach Delivers」,包括他自己與一隊義工,每星期免費為北岸區及華埠餐館送餐,幫助小商業渡過難關。

當被問到對華埠社區需求是否有足夠的認識,李爾德表示,正努力去學習華埠的一切,他亦希望為散房居民提供直接職業訓練,讓他們的生活能夠改善,自給自足。

李爾德說:「我每星期都學習中文,越學越多,我確保能與居民直接對話,我代表我的非牟利機構與金美倫堂合作,我正在學習華埠所有青少年及長者的擔憂。」

看到第三區日益增多的空置舖位,李爾德表示很擔心,他指出,在舊金山開小商業實在太艱難,申請程序複雜,隨時要花一年半載,而且費用又貴,因此他一旦當選,首要任務就是將這些程序簡化。

李爾德雖然沒有從政經驗,但他強調,作為市參事,關心的理應是民生而不是政治,他很驕傲有小商業及社區居民支持他。

李爾德說:「我們不需要經驗,我們只需要遠見,我們要的是應對未來的挑戰,沒有人處理過像今次的疫情,因此經驗不重要,關鍵在於對未來的展望,這正正是我有的東西。」

第三區的選戰一共有4人角逐,除了李爾德外,還有競逐連任的佩斯金;華裔混血、任職高科技公司的梅天恩;以及專欄作家Stephen Schwartz。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。