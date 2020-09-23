舊金山第三區市參事選舉 政治新人李爾德挑戰佩斯金（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山所有單數選區今年都有市參事選舉，包括華埠、北岸區及聯合廣場等地在內的第三區，現任市參事佩斯金尋求連任，他的主要對手有來自北岸區的李爾德（Danny Sauter），李爾德希望帶給社區新思維，打破由同一名政客壟斷的局面。

李爾德在舊金山住了10年，是北岸區一個非牟利機構的負責人，李爾德在大學時期曾經副修中文，有一個學期去過中國天津做交流生。

李爾德表示，第三區的情況大家有目共睹，無家可歸者及空置店舖越來越多，交通擠塞情況越來越差，因此這一區是時候要有新的領袖，從新的角度解決以上問題。

李爾德說：「當我與鄰居聊天時，我的問題是，你的社區有否改善，大多數人的答案都是沒有，街上沒有變得清潔，沒有變得更安全，生活指數並沒有改善，因此我們要有新的思維，今次要嘗試新事物。」

為了幫助小商業，李爾德3年前在北岸區設立了首個農夫市場，在疫情期間，他推出送餐計劃「North Beach Delivers」，包括他自己與一隊義工，每星期免費為北岸區及華埠餐館送餐，幫助小商業渡過難關。

當被問到對華埠社區需求是否有足夠的認識，李爾德表示，正努力去學習華埠的一切，他亦希望為散房居民提供直接職業訓練，讓他們的生活能夠改善，自給自足。

李爾德說：「我每星期都學習中文，越學越多，我確保能與居民直接對話，我代表我的非牟利機構與金美倫堂合作，我正在學習華埠所有青少年及長者的擔憂。」

看到第三區日益增多的空置舖位，李爾德表示很擔心，他指出，在舊金山開小商業實在太艱難，申請程序複雜，隨時要花一年半載，而且費用又貴，因此他一旦當選，首要任務就是將這些程序簡化。

李爾德雖然沒有從政經驗，但他強調，作為市參事，關心的理應是民生而不是政治，他很驕傲有小商業及社區居民支持他。

李爾德說：「我們不需要經驗，我們只需要遠見，我們要的是應對未來的挑戰，沒有人處理過像今次的疫情，因此經驗不重要，關鍵在於對未來的展望，這正正是我有的東西。」

第三區的選戰一共有4人角逐，除了李爾德外，還有競逐連任的佩斯金；華裔混血、任職高科技公司的梅天恩；以及專欄作家Stephen Schwartz。

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