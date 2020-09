加州24號提案建議擴大消費者隱私保護規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月選舉,加州有一項攸關消費者隱私保護的提案,除了擴大對消費者隱私的保護規定,還要成立專責機構對消費者隱私法律加強執法,為您介紹加州24號提案。

今年11月選舉,加州選民將決定是否要進一步修改現行的消費者保護法,加州24號提案的標題非常簡潔,就是修改消費者保護法。

目前商家主要從三個管道收集消費者信息,包括公開資訊、消費者自行提供,以及透過購買信息獲得,同時商家會將這些信息提供服務給其他商業活動,例如一些網路公司會提供免費服務給消費者,從而收集到使用者資料,這些數據就成為其他商業做針對性廣告的參考,也可以用這些數據來預測消費者可能的喜好。

現行法律要求在加州營運的特定商業,在收集個人資料時必須符合規定,受規範的商業為年營業額超過2,500萬,每年買、賣或分享5萬個以上的消費者、家庭或裝置device的資料,而且有一半以上的營收是來自個人資料交易的話,就必須讓消費者知情,包括有在收集或販售個資,以及這些個資會如何使用,還必須遵守個人資料隱私權利,違反者會面臨每項違規2,500元至7,500元罰款,由聯邦司法部執法。

24號提案則建議,將上述受規管的商業,條件資格改為每年買、賣或分享10萬個以上的消費者或家庭的資料,除了人數門檻提高,也刪除了對收集裝置device的限制,並加入多項新的消費者隱私權利,包括防止商家分享個人信息;更改不正確的個人信息;限制商家使用敏感的個人資訊,像是精確的位置定位、種族、族裔、宗教、遺傳數據、私人通話內容、性取向和特定的健康信息等。

提案並建議成立加州隱私保護機構(California Privacy Protection Agency),來額外執行和實施消費者隱私法律,並收取罰款。

提案同時禁止商家保留消費者信息超過合理需要的時間,如果對象是年齡在16歲以下的消費者,商家違反規定的最高罰則可到罰款的三倍,也就是從現行的2,500元,提高到最高可罰7,500元。

如果是盜取消費者登入信息者,也要面臨民事處罰。

在財務影響方面,如果要成立專責監督機構來執行消費者保護法律,州府每年會增加至少1,000萬元開支,加強執法也會增加州府開支,因為法庭及加州司法部的工作量會增加,部分開支可以透過收取到的罰款來支付。

如果提案通過,大多數新規定將會在2023年1月實施,但專責機構的成立就會立即展開。

支持提案的意見認為,美國的大企業都在深入收集個人和私人的資料,但現行法律卻不足以強有力的保護消費者,2018年立法機構制定了加州消費者保護法,但企業界一直不斷地試圖要弱化和限制法律的執行,因此需要推出2020加州隱私權利法(California Privacy Rights Act of 2020),來強化現有的隱私保護法律。

反對的意見則認為,這份52頁的提案附註細節,有很多隱藏的陷阱,並批評該提案是關起門來,由收集和不當使用的大型科技公司提供意見的提案,提案贊助者幾乎拒絕每一項消費者權益組織所提的建議,該提案反而會降低對消費者的保護,更會使得現行加州法律所保障的權利被嚴重的弱化。

