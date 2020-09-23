加州24號提案建議擴大消費者隱私保護規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月選舉，加州有一項攸關消費者隱私保護的提案，除了擴大對消費者隱私的保護規定，還要成立專責機構對消費者隱私法律加強執法，為您介紹加州24號提案。

今年11月選舉，加州選民將決定是否要進一步修改現行的消費者保護法，加州24號提案的標題非常簡潔，就是修改消費者保護法。

目前商家主要從三個管道收集消費者信息，包括公開資訊、消費者自行提供，以及透過購買信息獲得，同時商家會將這些信息提供服務給其他商業活動，例如一些網路公司會提供免費服務給消費者，從而收集到使用者資料，這些數據就成為其他商業做針對性廣告的參考，也可以用這些數據來預測消費者可能的喜好。

現行法律要求在加州營運的特定商業，在收集個人資料時必須符合規定，受規範的商業為年營業額超過2,500萬，每年買、賣或分享5萬個以上的消費者、家庭或裝置device的資料，而且有一半以上的營收是來自個人資料交易的話，就必須讓消費者知情，包括有在收集或販售個資，以及這些個資會如何使用，還必須遵守個人資料隱私權利，違反者會面臨每項違規2,500元至7,500元罰款，由聯邦司法部執法。

24號提案則建議，將上述受規管的商業，條件資格改為每年買、賣或分享10萬個以上的消費者或家庭的資料，除了人數門檻提高，也刪除了對收集裝置device的限制，並加入多項新的消費者隱私權利，包括防止商家分享個人信息；更改不正確的個人信息；限制商家使用敏感的個人資訊，像是精確的位置定位、種族、族裔、宗教、遺傳數據、私人通話內容、性取向和特定的健康信息等。

提案並建議成立加州隱私保護機構（California Privacy Protection Agency），來額外執行和實施消費者隱私法律，並收取罰款。

提案同時禁止商家保留消費者信息超過合理需要的時間，如果對象是年齡在16歲以下的消費者，商家違反規定的最高罰則可到罰款的三倍，也就是從現行的2,500元，提高到最高可罰7,500元。

如果是盜取消費者登入信息者，也要面臨民事處罰。

在財務影響方面，如果要成立專責監督機構來執行消費者保護法律，州府每年會增加至少1,000萬元開支，加強執法也會增加州府開支，因為法庭及加州司法部的工作量會增加，部分開支可以透過收取到的罰款來支付。

如果提案通過，大多數新規定將會在2023年1月實施，但專責機構的成立就會立即展開。

支持提案的意見認為，美國的大企業都在深入收集個人和私人的資料，但現行法律卻不足以強有力的保護消費者，2018年立法機構制定了加州消費者保護法，但企業界一直不斷地試圖要弱化和限制法律的執行，因此需要推出2020加州隱私權利法（California Privacy Rights Act of 2020），來強化現有的隱私保護法律。

反對的意見則認為，這份52頁的提案附註細節，有很多隱藏的陷阱，並批評該提案是關起門來，由收集和不當使用的大型科技公司提供意見的提案，提案贊助者幾乎拒絕每一項消費者權益組織所提的建議，該提案反而會降低對消費者的保護，更會使得現行加州法律所保障的權利被嚴重的弱化。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。