廣西不法商人八角添加硫磺 二氧化硫超標16倍

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廣西南寧市三塘鎮以盛產八角而聞名，每逢旺季每日的出貨量高達300噸，但當走入香料市場，就聞到一股刺鼻的硫磺味。

中國內地《新京報》記者暗訪八角市場，發現幾乎每一檔的八角都非法以硫磺熏蒸過，加工的工場位於香料市場附近，遍地都是硫磺粉。

八角先以木柴或者煤炭烘乾，再用硫磺熏蒸、上色，20斤硫磺可以熏制2噸八角。工場負責人指好處是節省時間，傳統方法慢慢曬要5日，現在3日就能出貨，而且顏色漂亮得很，亦能防潮防發霉。

另一個好處是成本低。正常的足乾八角要5、6斤才可以曬成一斤，而用硫磺製成的2斤多就可以製成一斤外表足乾的八角，成本低了近一半。

而售價方面，一斤硫磺八角售價較正常的平三分一，吸引不少人爭相搶購。有商販估計，市場內9成都是硫磺八角。

不過記者將硫磺八角拿去化驗，二氧化硫殘留量比原國家標準超出16倍。檔主及買家亦心知肚明，指只有優質、無硫磺的八角才可以通過質檢報告出口外國，所以有問題的都在國內飯店、食堂等流通，至於大型超市就嚴格一些，但也有例外，要靠關係打通。

當地政府數年前曾一度整改，但因為利潤高，300噸八角的利潤可以過百萬元，不少人照賣可也，又指無懼當局抽查，因為有人會在抽查前先通知他們，他們就不擺出來。又指這個是屬於廣西一個產業，如果嚴格處理的話，農民就沒有收入。

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