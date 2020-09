廣西不法商人八角添加硫磺 二氧化硫超標16倍

【有線新聞】

廣西南寧市三塘鎮以盛產八角而聞名,每逢旺季每日的出貨量高達300噸,但當走入香料市場,就聞到一股刺鼻的硫磺味。

中國內地《新京報》記者暗訪八角市場,發現幾乎每一檔的八角都非法以硫磺熏蒸過,加工的工場位於香料市場附近,遍地都是硫磺粉。

八角先以木柴或者煤炭烘乾,再用硫磺熏蒸、上色,20斤硫磺可以熏制2噸八角。工場負責人指好處是節省時間,傳統方法慢慢曬要5日,現在3日就能出貨,而且顏色漂亮得很,亦能防潮防發霉。

另一個好處是成本低。正常的足乾八角要5、6斤才可以曬成一斤,而用硫磺製成的2斤多就可以製成一斤外表足乾的八角,成本低了近一半。

而售價方面,一斤硫磺八角售價較正常的平三分一,吸引不少人爭相搶購。有商販估計,市場內9成都是硫磺八角。

不過記者將硫磺八角拿去化驗,二氧化硫殘留量比原國家標準超出16倍。檔主及買家亦心知肚明,指只有優質、無硫磺的八角才可以通過質檢報告出口外國,所以有問題的都在國內飯店、食堂等流通,至於大型超市就嚴格一些,但也有例外,要靠關係打通。

當地政府數年前曾一度整改,但因為利潤高,300噸八角的利潤可以過百萬元,不少人照賣可也,又指無懼當局抽查,因為有人會在抽查前先通知他們,他們就不擺出來。又指這個是屬於廣西一個產業,如果嚴格處理的話,農民就沒有收入。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。