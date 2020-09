紐森宣布加州2035年禁售新燃油動力汽車

【KTSF 吳宇斌報導】

加州州長紐森周三宣布,即將在2035年在全州範圍內,禁止售賣新的燃油動力汽車,以減少廢氣排放對抗氣候變化。

紐森說:「我們將會制定一個目標,來做到(對抗氣候變化)一個堅實的目標,在2035年,即15年後,我們將會禁止加州銷售燃油引擎,我們加州將會推進綠色環保,和為我們的汽車減排,以減少加州溫室氣體,以及氮氧化物的排放量。」

過去一個多月,加州經歷了史上最嚴重的山火季節,州長紐森多次指出,氣候變化是導致加州山火嚴重的主要因素,因此州長紐森周三簽署禁止銷售燃油汽車的行政命令,並指其他州分都也可以仿效,而最近有最少15個國家也推出類似的環保目標,包括德國、法國、挪威等。

這個行政命令中指出,2035年加州要禁止銷售的除了燃油動力新車外,還包括插電和非插電的混合動力的新車,轉而全面銷售零排放汽車,包括全電動汽車和氫能源汽車,但2035年後,加州民眾仍然可以擁有、可以在二手車市場買賣燃油動力的汽車。

命令還要求加州空氣資源局研究並通過法規來達到要求,也要制定一條規定,要求所有中型和重型貨車,必須要在2045年達到零排放的標準,紐森還要求相關部門加速發展州內汽車充電站。

根據《舊金山紀事報》的報導,交通運輸是加州溫室氣體排放最大的來源,在2017年佔超過四成,並在近幾年有增加趨勢,官員預計要求所有載客汽車和貨車的廢氣排放減至零,能夠減少總排放量的3分1以上。

不過有環保人士質疑,紐森的行動只做了一半,他們批評紐森限制了汽車的廢氣排放,但沒有限制石油天然氣的開採,他們指今年上半年,當局發出的開採許可比去年同期更多,並有團體就此打算本週控告州府沒有經過適當的環境評估就發出鑽探許可。

去年夏天,聯邦政府撤銷加州在《清潔空氣法》下自行制定更嚴格的汽車廢氣排放標準的權力,州府隨即將聯邦政府告上法庭以求保留權力,如果法院判聯邦政府勝訴,加州就會失去所有氣候政策的立法權力,周三紐森簽署的行政命令到時也會作廢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。