【KTSF】

南加州的Bobcat山火仍未受控,火場面積已經擴大至超過10萬畝。

Bobcat山火從勞工節週末起火,至今已經焚燒17天,由於當地近日吹強風,令大火更迅速蔓延,至周二早上為止,大火已經燒毀109,000畝土地,是洛杉磯縣歷史上最大的山火之一。

洛杉磯著名景點Mount Wilson天文台也一度受大火威脅,有不少社區的居民要撤離,29間建築物受損或者被燒毀,大火目前只有17%受控。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。