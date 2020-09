美國新型肺炎死亡人數升至20萬

【KTSF】

新型肺炎疫情在美國爆發8個月以來,至周二已造成20萬人死亡,為全球染疫死亡人數最高的國家。

John Hopkins大學表示,上述數字是從各州提供的數據整合而來,但估計實際死亡人數可能更高,主要由於在疫情爆發初期因為欠缺檢測,很多新冠死亡個案可能並沒有計入。

20萬人的死亡數字,等於美國連續67天經歷9/11恐襲,或等於鹽湖城的總人口。

目前美國的染疫死亡人數仍不斷上升,每日平均有接近770人死亡,而根據華盛頓大學的疫情評估模型推算,在學校重開及冬天來臨下,美國至年底的染疫死亡人數可能會倍增至40萬,而新冠疫苗可能要到2021年才能廣泛供應給民眾。

美國已連續5個月成為全球確診個案及死亡數字最高的國家,美國的人口在全球佔少於5%,但新型肺炎死亡人數卻在全球佔20%。

而美國的新型肺炎死者中,非裔、拉美裔和印弟安裔的比例較高,也反映出美國的經濟及醫療失衡的狀況。

根據John Hopkins大學的數字,目前全球有逾3,100萬人染疫,死亡人數迫近100萬,逾965,000人死亡,實際數字可能更高。

