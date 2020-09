國會兩黨討論撥款法案 避免聯邦政府月底停擺

【KTSF】

國會兩黨正在討論新法案,延續撥款給聯邦政府,以避免聯邦政府部門在本月底用盡資金後停擺。

這項資助聯邦政府運作的撥款法案到本月底就屆滿,但國會眾議院暫停原本在周二表決的撥款法案,因為國會兩黨領袖討論是否在法案中包含有特朗普總統所希望對農業救助的多項條款時,雙方意見有分歧,因此要押後討論法案。

消息透露,眾議院民主黨人已經提交一項臨時撥款法案,但當中並沒有包含白宮尋求的211億元來穩定農民收入的計劃,因而觸怒共和黨人,民主黨人認為,這項對農業的救助含有政治動機。

民主黨人提出的撥款法案,建議繼續維持現行的政府開支水平,同時如果押後表決法案,議員可以有更多時間去討論聯邦政府各個範疇的預算開支,包括軍事行動、醫療健保、國家公園、太空計劃、機場,以及邊境安全等。

參議院共和黨領袖麥康尼表示,談判將會繼續,兩黨領袖都表示,在當前的疫情期間,以及在11月大選前,他們不希望這個聯邦預算開支法案陷入僵局而導致政府停擺。

