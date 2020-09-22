英首相約翰遜宣布收緊防疫措施 可能持續半年

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英國首相約翰遜宣佈收緊英格蘭地區防疫措施，可能持續至少半年，他呼籲民眾在家工作，原定下月讓觀眾入場看體育賽事的計劃要暫停。

英國新型肺炎疫情反彈，首相約翰遜指國家正處於非常危險的臨界點。

他表示：「這是我們必須行動的時刻，如果我們能控制單日感染人數，把傳染率降到1就可以拯救生命，保護弱小和國民保健署，保護經濟。所以現在奉行「及時行事，事半功倍」的原則。」

他宣佈收緊防疫措施，英格蘭地區所有餐廳和酒吧等場所周四起只可營業到晚上10時，民眾乘搭公共交通工具和室內購物必須戴口罩，政府同時鼓勵民眾在家工作，並調高違反防疫規定的罰款，原定體育賽事10月起重新開放予觀眾的計劃要暫緩，學校就繼續開放。

約翰遜預料，措施將維持至少6個月，但強調不等於再次實施封城措施。他又警告，疫情到冬天可能進一步惡化。

醫療當局日前把疫情警戒水平提升至第二高級別，意味病毒傳播率高。當地過去一周單日平均確診個案逾3,900宗，累計逾40萬人染病。

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