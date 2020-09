英首相約翰遜宣布收緊防疫措施 可能持續半年

【有線新聞】

英國首相約翰遜宣佈收緊英格蘭地區防疫措施,可能持續至少半年,他呼籲民眾在家工作,原定下月讓觀眾入場看體育賽事的計劃要暫停。

英國新型肺炎疫情反彈,首相約翰遜指國家正處於非常危險的臨界點。

他表示:「這是我們必須行動的時刻,如果我們能控制單日感染人數,把傳染率降到1就可以拯救生命,保護弱小和國民保健署,保護經濟。所以現在奉行「及時行事,事半功倍」的原則。」

他宣佈收緊防疫措施,英格蘭地區所有餐廳和酒吧等場所周四起只可營業到晚上10時,民眾乘搭公共交通工具和室內購物必須戴口罩,政府同時鼓勵民眾在家工作,並調高違反防疫規定的罰款,原定體育賽事10月起重新開放予觀眾的計劃要暫緩,學校就繼續開放。

約翰遜預料,措施將維持至少6個月,但強調不等於再次實施封城措施。他又警告,疫情到冬天可能進一步惡化。

醫療當局日前把疫情警戒水平提升至第二高級別,意味病毒傳播率高。當地過去一周單日平均確診個案逾3,900宗,累計逾40萬人染病。

