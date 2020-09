【有線新聞】

聯合國大會揭幕,特朗普總統在預錄講話中批評中國應對新型肺炎的表現,認為中國要為疫情爆發負責。

特朗普表示:「我們對隱形的敵人展開戰爭,那就是「中國病毒」。我們必須讓散播「瘟疫」的中國負起責任。疫情初期,中國禁止境內出行,但就容許航班出境,感染全球。中國譴責美國採取的旅遊禁令,但就禁止國內航班飛行和民眾外出。中國政府和由其控制的世衛,亦錯誤指出沒有病毒人傳人的證據。」

特朗普亦批評中國多年來在貿易上佔便宜,並棄置成千上萬垃圾和塑膠到海洋,同時排放越來越多二氧化碳,破壞生態環境,形容中國只想懲罰美國,他不會容許這個情況出現。

