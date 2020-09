【KTSF】

如果要大家為特朗普總統處理新型肺炎疫情的表現評分,你會給多少分?特朗普自己說拿A+。

特朗普說:「在這工作上, 我們拿A+,疫情即將完結, 無論有沒有疫苗,他們討厭我這樣說,但事情就是這樣,疫情大流行即將完結,我們的工作表現很出色,不只是做很好,是做得很出色。」

特朗普說疫情即將完結,但未有提供證據支持這講法,全美累計確診個案超過683萬宗,約20萬人染疫死亡,是全球最多確診和死亡個案的國家。

