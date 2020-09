【KTSF】

南灣聖荷西有人偷走一個家庭式小商業用來謀生的販賣食物的拖車。

聖荷西警方公開閉路電視片段,顯示整個偷竊的過程。

警方表示9月13號星期日,一輛白色雪佛蘭貨車去到聖荷西市北部Berryessa路夾Capitol Avenue。從閉路電視可見,其中一名匪徒先將拖車用千斤頂抬起,另一名匪徒將拖車扣在貨車後面,然後將拖車拖走。

警方表示,被盜的拖車屬於一個家庭,是這個家庭的主要收入來源,在這經濟困難的時刻,這個經營小商業的家庭失去了售賣食物的收入來源。

警方呼籲市民如果見到這輛拖車,致電警方的汽車盜竊調查小組,電話是408-277-4051。

此外,這輛拖車的牌照號碼是4PT3825,看見這個車牌的人士可致電408-277-8911。

