舊金山部分私校及特許學校學生可回校上課（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一進一步重啟經濟，一些經過市府批准的私校及特許學校，最快在周一可以讓學童回校上課，另外，水族館及室內博物館等周一亦可以重開。

根據舊金山市府的重啟計劃，一些私校及特許學校最快周一起可以讓幼稚園至6年級學生重回學校上課。

這些學校要先得到州府的批准，然後向市府提交一個防疫的安全計劃，市府會再派人到學校審查，不過審查的結果仍未公布。

部分的要求包括學童與學童之間必須要保持距離，桌子亦要隔開，而消毒搓手液的供應要充足，讓學生隨時接觸到。

舊金山聯合校區就仍未公布重開學校的時間表。

另外，動物園、一些室內博物館及位於海旁的水族館「Aquarium of the Bay」周一亦重開，水族館這裡開放時間及人數會有限制，想參觀的市民，應該在網上預先購票。

不過位於金門公園的De Young藝術博物館及亞洲藝術博物館，分別將於未來幾星期才會重開。

舊金山周一新增62宗確診，累計10,807宗，死亡人數是99人。

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