舊金山部分私校及特許學校學生可回校上課（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一進一步重啟經濟,一些經過市府批准的私校及特許學校,最快在周一可以讓學童回校上課,另外,水族館及室內博物館等周一亦可以重開。

根據舊金山市府的重啟計劃,一些私校及特許學校最快周一起可以讓幼稚園至6年級學生重回學校上課。

這些學校要先得到州府的批准,然後向市府提交一個防疫的安全計劃,市府會再派人到學校審查,不過審查的結果仍未公布。

部分的要求包括學童與學童之間必須要保持距離,桌子亦要隔開,而消毒搓手液的供應要充足,讓學生隨時接觸到。

舊金山聯合校區就仍未公布重開學校的時間表。

另外,動物園、一些室內博物館及位於海旁的水族館「Aquarium of the Bay」周一亦重開,水族館這裡開放時間及人數會有限制,想參觀的市民,應該在網上預先購票。

不過位於金門公園的De Young藝術博物館及亞洲藝術博物館,分別將於未來幾星期才會重開。

舊金山周一新增62宗確診,累計10,807宗,死亡人數是99人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。