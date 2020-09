新冠疫情下舊金山入屋劫案不跌反升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

雖然過去半年因為疫情,很多人都要留在家中避疫,但是舊金山的入屋行劫案不跌反升,截至現時為止,入屋行劫案比去年同期激增超過四成。

這一段由市民提供給本地五號電視台的閉路電視片段,顯示8月22日凌晨近兩時,一名男子企圖爆竊一間位於Cow Hollow社區的民宅,屋主不願意公開自己的身分。

不過有其他居民表示,這一類企圖甚至是入屋行劫案,發生的次數越來越多。

舊金山北岸區居民Ginny Fang說:「我們的鄰居近日被爆竊,他們在一個月前也曾被爆竊。」

舊金山警察局承認,近來收到越來越多的入屋行劫案報告,賊人都是從車庫進入屋內。

Fang自己亦是入屋行劫案的受害者,她表示,數星期前,她家裡有4輛單車被人偷走。

Fang說:「你在社區附近走走,你會見到車庫門及鐵門有很多破洞,同一種用來保護大門的鐵網,你會見到滿地都是。」

另外一名在8月底被人入屋爆竊的屋主,近日就收集到同一個社區至少發生了50宗同類型案件的資料。

舊金山警方表示,單在今年頭9個月,入屋行劫案比去年同期上升42%,管理Pacific Heights、Marina區、北岸區及Cow Hollow等社區的北區警局,入屋行劫案增幅近六成,Mission區更加上升近八成,而列治文區亦有五成的升幅。

舊金山警察局發言人Robert Rueca說:「我們在盡可能去增加巡邏,務求最終將賊人繩之於法。」

過去這個週末,舊金山至少發生10宗入屋行劫案,大多數集中在Ingleside區及列治文區,賊人犯案時,所有事主都在家,除了現金及電子產品外,賊人偷得最多的是單車。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。