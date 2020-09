灣區再多3縣轉紅色級別 San Mateo縣餐廳可室內堂食

【KTSF 郭柟報導】

灣區疫情放緩,有多3個縣獲准放寬至紅色級別,可以重開更多室內商業。

加州衛生部長Mark Ghaly周二公佈,灣區的Alameda、San Mateo,以及Solano縣,獲准由疫情最高級的紫色級別,放寬至紅色級別,代表准許開放更多室內服務。

在灣區,現時只有Sonoma和Contra Costa縣仍然處於紫色級別。

San Mateo縣府即日宣佈,重開室內餐廳堂食、博物館、戲院和禮拜場所,最多容納25%人數,另外可重開健身室,最多容納10%人數。

Alameda縣府則表示,暫時不會重開商業,而會先進行兩星期的風險評估,Solano縣府就未提及重開計劃。

另外Ghaly又表示,紫色級別的縣可以在符合衛生指引下重開修甲店。

加州周二新增2,630宗確診個案,7日平均每日新增3,473宗,14日平均確診率是3%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。