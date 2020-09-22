灣區再多3縣轉紅色級別 San Mateo縣餐廳可室內堂食

【KTSF 郭柟報導】

灣區疫情放緩，有多3個縣獲准放寬至紅色級別，可以重開更多室內商業。

加州衛生部長Mark Ghaly周二公佈，灣區的Alameda、San Mateo，以及Solano縣，獲准由疫情最高級的紫色級別，放寬至紅色級別，代表准許開放更多室內服務。

在灣區，現時只有Sonoma和Contra Costa縣仍然處於紫色級別。

San Mateo縣府即日宣佈，重開室內餐廳堂食、博物館、戲院和禮拜場所，最多容納25%人數，另外可重開健身室，最多容納10%人數。

Alameda縣府則表示，暫時不會重開商業，而會先進行兩星期的風險評估，Solano縣府就未提及重開計劃。

另外Ghaly又表示，紫色級別的縣可以在符合衛生指引下重開修甲店。

加州周二新增2,630宗確診個案，7日平均每日新增3,473宗，14日平均確診率是3%。

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