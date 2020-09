北京華遠集團前董事長任志強涉貪被判囚18年

【有線新聞】

北京市第二中級人民法院,周二對北京華遠集團有限公司原董事長任志強案一審裁決,指任志強犯貪污、受賄、挪用公款和濫用職權罪,判有期徒刑18年,法院指任志強當庭表示服從判決不上訴。

任志強案在9月11日開庭時,官方並沒有發布任何審訊內容,直到周二上午11時10分,北京市第二中級人民法院在網頁上公布對案件公開宣判。

貪污公款4,974萬餘元、收受賄賂125萬餘元、挪用公款6,120萬元,法院指任志強在2003年至2017年期間,利用職務便利貪污公款4,900餘萬、收受賄賂125萬元和挪用公款6,120萬元,又指他濫用職權導致國有控股企業遭受特別重大損失1.1億多元,其中國有股東華遠集團財產損失5,300多萬元,而任志強就個人獲利1,941多萬元。

法院指任志強上述行為構成四項罪行,包括貪污、受賄、挪用公款以及國有公司人員濫用職權罪,依法應予懲處。

而鑑於任志強自願如實供述自己的全部罪行,承認所指控的全部犯罪事實並自願接受法院判決,加上違法所得已全部追繳,所以法院採納公訴機關的量刑建議,決定數罪併罰,判任志強有期徒刑18年,罰款420萬元。

法院公告指任志強在宣判後,當庭表示服從法院判決,不提出上訴。

現年69歲的任志強多次撰文批評時政有「任大炮」之稱,2016年批評「黨媒姓黨」被留黨察看一年,今年4月流傳一篇據稱是由他所寫的文章,諷刺領導人有如脫光衣服,也要堅時當皇帝的小丑,任志強同月被帶走調查,7月被開除黨籍。

當局指他喪失理想信念,在重大原則問題上不同黨中央保持一致,又公開發表文章,醜化黨和國家形象,對黨不忠誠,不老實。

