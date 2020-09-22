北京華遠集團前董事長任志強涉貪被判囚18年

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北京市第二中級人民法院，周二對北京華遠集團有限公司原董事長任志強案一審裁決，指任志強犯貪污、受賄、挪用公款和濫用職權罪，判有期徒刑18年，法院指任志強當庭表示服從判決不上訴。

任志強案在9月11日開庭時，官方並沒有發布任何審訊內容，直到周二上午11時10分，北京市第二中級人民法院在網頁上公布對案件公開宣判。

貪污公款4,974萬餘元、收受賄賂125萬餘元、挪用公款6,120萬元，法院指任志強在2003年至2017年期間，利用職務便利貪污公款4,900餘萬、收受賄賂125萬元和挪用公款6,120萬元，又指他濫用職權導致國有控股企業遭受特別重大損失1.1億多元，其中國有股東華遠集團財產損失5,300多萬元，而任志強就個人獲利1,941多萬元。

法院指任志強上述行為構成四項罪行，包括貪污、受賄、挪用公款以及國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處。

而鑑於任志強自願如實供述自己的全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實並自願接受法院判決，加上違法所得已全部追繳，所以法院採納公訴機關的量刑建議，決定數罪併罰，判任志強有期徒刑18年，罰款420萬元。

法院公告指任志強在宣判後，當庭表示服從法院判決，不提出上訴。

現年69歲的任志強多次撰文批評時政有「任大炮」之稱，2016年批評「黨媒姓黨」被留黨察看一年，今年4月流傳一篇據稱是由他所寫的文章，諷刺領導人有如脫光衣服，也要堅時當皇帝的小丑，任志強同月被帶走調查，7月被開除黨籍。

當局指他喪失理想信念，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，又公開發表文章，醜化黨和國家形象，對黨不忠誠，不老實。

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