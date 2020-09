紐約藏族警員涉替中國做非法代理人被捕

【KTSF】

聯邦當局周一拘捕一名在紐約做警察的美籍藏人,他同時也是美軍陸軍後備軍人,他因為涉嫌替中國做非法代理人被捕。

被捕的Baimadajie Angwang現年33歲,他是西藏人,多年前以西藏人遭迫害為理由,成功在美國獲得政治庇護。

但控罪指他從2014年開始替紐約中領館官員秘密監視並舉報一些在紐約的西藏人的活動,此外,他也涉嫌洩露警局內部情報,和建議領館官員參加紐約警察部門活動,以提升中國的軟實力。

起訴書指Angwang獲政治庇護後,曾多次返回中國,與一般害怕遭迫害的或政治庇護的人不同,認為他說自己受迫害也是假的。

Angwang被控替中國做非法代理人和其他控罪,如果被定罪,最高刑罰是入獄55年。

