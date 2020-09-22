EDD積壓失業金申請個案 紐森成立小組重整運作（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

疫情大流行以來，加州就業發展局（EDD）積壓約160萬宗失業金申請個案，EDD上週末宣布暫停處理新的申請兩個星期，重整業務，州長紐森周一在疫情記者會中強調，當EDD採用自動化系統之後，新申領人士會更快拿到失業金。

州長紐森周一在交待加州疫情以及山火的記者會中，特別提到就業發展局「重啟」（reset）重整業務的決定。

紐森說：「我們繼承了這個陳舊的系統，許多州都有這個問題，提醒全國要採取行動，不只是加州，應大規模革新系統。」

紐森成立了專責小組，聘請專家檢討以及建議如何重整就業發展局的運作，由上星期六到10月4號，EDD將暫停處理新申領失業金的申請，但申請人可以先登記個人資料，這段期間，EDD將會設立新的身份核實系統，預防有人虛報資料騙取失業金，預料新的自動系統將會加快申請過程。

加州就業發展局局長Sharon Hilliard說：「我們避免增添積壓個案，未來兩個星期提出申請的人，將會受惠於新的運作，可確保他們通過自動化過程，而不是人手過程，可更快得到失業金，如果他們合乎資格。」

另外，這兩個星期，EDD將會調派最能幹的職員，處理最複雜的積壓個案，並調派新上任的員工，處理申請人的信件和電郵，EDD計劃明年1月底之前清理所有積壓個案。

Hilliard說：「我們每天都有很大進展，並非說人們需要等到1月，由現在到1月，我們每天都清理積壓個案。」

疫情方面，全州累計有781,000多宗新型肺炎確診個案，已有15,018人死亡，紐森表示，加州疫情有起色，目前7天平均確診率是2.8%，是多個月以來最低，而住院率和需要深切治療的百分率也逐漸下降。

州府將會推出新的「芝麻街」公共宣傳廣告，呼籲居民戴口罩。

周二，州府將會公佈加州各縣重開的最新分級資料，另外州府周一公佈撥出新一輪2億多元的撥款，為無家可歸者在疫情期間提供住所，舊金山、東灣奧克蘭（屋崙）、南灣Santa Clara縣，以及Mountain View都得到州府撥款。

山火方面，紐森表示，加州正經歷有史以來最嚴重的山火災害，今年共發生接近8,000宗山火，焚燒了300多萬英畝土地，造成26人死亡，超過6,400棟建築物完全焚毀，受損的建築物無數。

紐森指出，灣區幾組因閃電引發的山火已經撲滅，可是北加州、南加州，以及中谷的山火仍然在焚燒，全州消防部門以及聯邦派出人手聯合救災。

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