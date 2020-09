EDD積壓失業金申請個案 紐森成立小組重整運作（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

疫情大流行以來,加州就業發展局(EDD)積壓約160萬宗失業金申請個案,EDD上週末宣布暫停處理新的申請兩個星期,重整業務,州長紐森周一在疫情記者會中強調,當EDD採用自動化系統之後,新申領人士會更快拿到失業金。

州長紐森周一在交待加州疫情以及山火的記者會中,特別提到就業發展局「重啟」(reset)重整業務的決定。

紐森說:「我們繼承了這個陳舊的系統,許多州都有這個問題,提醒全國要採取行動,不只是加州,應大規模革新系統。」

紐森成立了專責小組,聘請專家檢討以及建議如何重整就業發展局的運作,由上星期六到10月4號,EDD將暫停處理新申領失業金的申請,但申請人可以先登記個人資料,這段期間,EDD將會設立新的身份核實系統,預防有人虛報資料騙取失業金,預料新的自動系統將會加快申請過程。

加州就業發展局局長Sharon Hilliard說:「我們避免增添積壓個案,未來兩個星期提出申請的人,將會受惠於新的運作,可確保他們通過自動化過程,而不是人手過程,可更快得到失業金,如果他們合乎資格。」

另外,這兩個星期,EDD將會調派最能幹的職員,處理最複雜的積壓個案,並調派新上任的員工,處理申請人的信件和電郵,EDD計劃明年1月底之前清理所有積壓個案。

Hilliard說:「我們每天都有很大進展,並非說人們需要等到1月,由現在到1月,我們每天都清理積壓個案。」

疫情方面,全州累計有781,000多宗新型肺炎確診個案,已有15,018人死亡,紐森表示,加州疫情有起色,目前7天平均確診率是2.8%,是多個月以來最低,而住院率和需要深切治療的百分率也逐漸下降。

州府將會推出新的「芝麻街」公共宣傳廣告,呼籲居民戴口罩。

周二,州府將會公佈加州各縣重開的最新分級資料,另外州府周一公佈撥出新一輪2億多元的撥款,為無家可歸者在疫情期間提供住所,舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)、南灣Santa Clara縣,以及Mountain View都得到州府撥款。

山火方面,紐森表示,加州正經歷有史以來最嚴重的山火災害,今年共發生接近8,000宗山火,焚燒了300多萬英畝土地,造成26人死亡,超過6,400棟建築物完全焚毀,受損的建築物無數。

紐森指出,灣區幾組因閃電引發的山火已經撲滅,可是北加州、南加州,以及中谷的山火仍然在焚燒,全州消防部門以及聯邦派出人手聯合救災。

