台美雙邊貿易協定BTA是甚麼 對美台貿易有何影響（視頻）

台灣政府近期積極爭取洽簽台美雙邊貿易協定(BTA),究竟什麼是BTA?它對於美台貿易會有甚麼影響?目前面臨的挑戰又有哪些?本台訪問了本地的商會組織以及財經學者,帶您深入了解。

隨著美台關係急速升溫,不斷有外交突破之際,雙方簽署BTA的議題近來成為焦點,BTA的全名為Bilateral Trade Agreement,雙邊貿易協議,它跟過去一直在與美國洽談的FTA Free Trade Agreement,自由貿易協議有甚麼不同呢?

舊金山州大財金系榮譽教授陳溢茂說:「BTA是Bilateral,雙邊的,不加入其他國家,不像說中國參與的RCEP,或者說本來美國領導的TPP,那是多國的自由貿易協定,那就是說更多的政治參與在內,那兩國要牽起來的話,要簽這個貿易協定就非常的比較容易。」

1995年開始,美台雙方正式就針對自由貿易協議展開磋商,從美台第一次談FTA會議以來,過程中因為美豬美牛進口問題一直成為卡關因素,隨著美台關係愈來愈緊密,也同意開放寬對含瘦肉精美豬美牛進口,加上美中貿易戰和新冠肺炎疫情,促成美國開始考慮供應鏈重組問題,本地台商組織認為,目前是洽簽BTA最好的時機。

舊金山灣區台灣商會會長周信結說:「這個時機是最好最好的時機,跟在世界供應鏈重組的時候,台灣應該抓住這個機會。」

財經學者分析指出,目前美國整體的氣氛,在政治上、在商業上,甚至在供應鏈的轉移上面,跟台灣簽署雙邊貿易協議已經是水到渠成,雙方都有需要。

陳溢茂說:「因為美國現在的話不想再依賴中國,要把對中國過去從中國輸進的產品生產把它轉移,到跟美國比較友好的國家,當然還有另外一個政治上的意圖,美國現在當然也是為了防堵中國,在政治上也要聯合其他的亞太國家來防堵中國,那台灣當然是一環。」

至於台灣方面,最直接的好處就是關稅優惠,以及去除貿易障礙。

陳溢茂說:「台灣能夠更容易的把產品輸到美國,台灣能夠跟其他國家來競爭,如果說沒有這個貿易協定的話,譬如說跟韓國來比,韓國差不多百分之六十幾、七十的產品是在自由貿易協定之下,可以不必付關稅,那台灣不行,所以台灣的輸出成本就很多。」

不過也不是所有產業都能受惠。

周信結說:「你一開放進口的話,有幾個產業,化工、機械、高科技,他們是幾乎零關稅,所以是很大的受益者,但是在農產品跟汽車關稅方面,這個就變成是一個很負面的作用,所以台灣政府必須要有一個配套的措施,能夠把這個美豬美牛(衝擊)這些農業養殖的人,在各方面做一個配套措施。」

周信結表示,儘管BTA會對部分產業帶來衝擊,但與美國簽署了協議,就等於握有一張門票,可以跟更多國家簽署自由貿易協議,對於帶動台灣投資很有幫助。

周信結說:「這個會吸引更多台商回來投資,基本上這個貿易量會增加,對台灣有很大的幫助,第二點這個美國的外商對台灣投資的信心會增強。」

北美台灣商會聯合總會已經下達動員令,號召全美各地30多台灣商會組織, 向美國政界與產業界游說,推動促成BTA的成功簽署。

