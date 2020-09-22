台美雙邊貿易協定BTA是甚麼 對美台貿易有何影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣政府近期積極爭取洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），究竟什麼是BTA？它對於美台貿易會有甚麼影響？目前面臨的挑戰又有哪些？本台訪問了本地的商會組織以及財經學者，帶您深入了解。

隨著美台關係急速升溫，不斷有外交突破之際，雙方簽署BTA的議題近來成為焦點，BTA的全名為Bilateral Trade Agreement，雙邊貿易協議，它跟過去一直在與美國洽談的FTA Free Trade Agreement，自由貿易協議有甚麼不同呢？

舊金山州大財金系榮譽教授陳溢茂說：「BTA是Bilateral，雙邊的，不加入其他國家，不像說中國參與的RCEP，或者說本來美國領導的TPP，那是多國的自由貿易協定，那就是說更多的政治參與在內，那兩國要牽起來的話，要簽這個貿易協定就非常的比較容易。」

1995年開始，美台雙方正式就針對自由貿易協議展開磋商，從美台第一次談FTA會議以來，過程中因為美豬美牛進口問題一直成為卡關因素，隨著美台關係愈來愈緊密，也同意開放寬對含瘦肉精美豬美牛進口，加上美中貿易戰和新冠肺炎疫情，促成美國開始考慮供應鏈重組問題，本地台商組織認為，目前是洽簽BTA最好的時機。

舊金山灣區台灣商會會長周信結說：「這個時機是最好最好的時機，跟在世界供應鏈重組的時候，台灣應該抓住這個機會。」

財經學者分析指出，目前美國整體的氣氛，在政治上、在商業上，甚至在供應鏈的轉移上面，跟台灣簽署雙邊貿易協議已經是水到渠成，雙方都有需要。

陳溢茂說：「因為美國現在的話不想再依賴中國，要把對中國過去從中國輸進的產品生產把它轉移，到跟美國比較友好的國家，當然還有另外一個政治上的意圖，美國現在當然也是為了防堵中國，在政治上也要聯合其他的亞太國家來防堵中國，那台灣當然是一環。」

至於台灣方面，最直接的好處就是關稅優惠，以及去除貿易障礙。

陳溢茂說：「台灣能夠更容易的把產品輸到美國，台灣能夠跟其他國家來競爭，如果說沒有這個貿易協定的話，譬如說跟韓國來比，韓國差不多百分之六十幾、七十的產品是在自由貿易協定之下，可以不必付關稅，那台灣不行，所以台灣的輸出成本就很多。」

不過也不是所有產業都能受惠。

周信結說：「你一開放進口的話，有幾個產業，化工、機械、高科技，他們是幾乎零關稅，所以是很大的受益者，但是在農產品跟汽車關稅方面，這個就變成是一個很負面的作用，所以台灣政府必須要有一個配套的措施，能夠把這個美豬美牛（衝擊）這些農業養殖的人，在各方面做一個配套措施。」

周信結表示，儘管BTA會對部分產業帶來衝擊，但與美國簽署了協議，就等於握有一張門票，可以跟更多國家簽署自由貿易協議，對於帶動台灣投資很有幫助。

周信結說：「這個會吸引更多台商回來投資，基本上這個貿易量會增加，對台灣有很大的幫助，第二點這個美國的外商對台灣投資的信心會增強。」

北美台灣商會聯合總會已經下達動員令，號召全美各地30多台灣商會組織， 向美國政界與產業界游說，推動促成BTA的成功簽署。

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