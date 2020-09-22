搵屋住：舊金山兩可負擔公寓單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】
舊金山SOMA和Mission區分別有兩個可負擔公寓重新放售，適合中等收入家庭申請。
位於SOMA區的公寓是一睡房一浴室單位，在Mission街1160號和Civic Center捷運站，僅一街之隔，單位面積有764平方英呎，並且附帶一個停車位，公寓大樓內有健身室、頂樓活動區域、會所等設施，售價約37萬元，不過HOA管理費比較高，每月要781元。
而位於Mission區的公寓，就是兩睡房一浴室單位，在15街和Mission街交界，走路到16街Mission捷運站只需要2分鐘，單位面積有724平方英呎，同樣附帶一個停車位，售價約51萬元，HOA每月532元。
申請這個單位的家庭最少要兩個人， 兩個單位的申請人家庭年收入限制都一樣，單身人士不得超過89,650元，兩人家庭最高102,500元。
申請人必須要為首次置業人士，並有首次置業者講座證書。
SOMA區一房單位申請於10月5日截止，Mission區兩房單位則在10月6日截止申請。
詳情請點擊以下網站：
SOMA一房一浴公寓單位：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HleTtUAJ
中文申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HleTtUAJ/apply-welcome/overview
Mission兩房一浴公寓單位：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlecRUAR
中文申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlecRUAR/apply-welcome/overview
(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。