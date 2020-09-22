搵屋住：舊金山兩可負擔公寓單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山SOMA和Mission區分別有兩個可負擔公寓重新放售，適合中等收入家庭申請。

位於SOMA區的公寓是一睡房一浴室單位，在Mission街1160號和Civic Center捷運站，僅一街之隔，單位面積有764平方英呎，並且附帶一個停車位，公寓大樓內有健身室、頂樓活動區域、會所等設施，售價約37萬元，不過HOA管理費比較高，每月要781元。

而位於Mission區的公寓，就是兩睡房一浴室單位，在15街和Mission街交界，走路到16街Mission捷運站只需要2分鐘，單位面積有724平方英呎，同樣附帶一個停車位，售價約51萬元，HOA每月532元。

申請這個單位的家庭最少要兩個人， 兩個單位的申請人家庭年收入限制都一樣，單身人士不得超過89,650元，兩人家庭最高102,500元。

申請人必須要為首次置業人士，並有首次置業者講座證書。

SOMA區一房單位申請於10月5日截止，Mission區兩房單位則在10月6日截止申請。

詳情請點擊以下網站：

SOMA一房一浴公寓單位：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HleTtUAJ

中文申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HleTtUAJ/apply-welcome/overview

Mission兩房一浴公寓單位：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HlecRUAR

中文申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HlecRUAR/apply-welcome/overview

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