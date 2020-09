舊金山官員及華裔社區領袖呼籲市民支持A提案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山11月的選舉當中,A提案是關於發行4.87億公債去資助市府各項服務,一眾官員及華裔社區領袖周一在華埠鼓勵市民投票支持A提案,原因是公債中有5千多萬將會用來翻新花園角。

A提案建議發行4.87億公債來資助市府的各項服務,其中近2.4億將會用來翻新公園、公共開放空間及康樂設施,包括預留了5,400萬元來翻新華埠花園角。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「花園角是一個吸引全國遊客到來的地方,亦是推動經濟發展,讓舊金山繁華的地方,大家都需要花園角,這裡亦絕對值得被翻新。」

另外有超過兩億元會用來為有精神問題及有濫藥需要的人提供協助,並為這些人及無家可歸者安排房屋。

安老自助處行政總裁鍾月娟表示,公債中亦有約3千萬會用來翻新位於Mason街的華埠公共衛生局。

剩下大約4,100萬元會用來為市府物業進行防地震加固工程,以及維修道路等。

A提案會從業主繳交的物業稅分30年攤還,預計每估值100元的物業,會多收1.4美仙的物業稅,即估值100萬元的物業,要多繳140元,預計每年會收到4億元的收入。

不過支持A提案的市長布里德強調,A提案並不會增加業主所繳交的物業稅,原因是有過去發行的公債剛剛償還完畢,當A提案一旦通過,新增的物業稅會填補了原本用來償還舊公債的稅項空缺,因此從數字上來說,物業稅的變動或者不會有影響。

舊金山納稅人協會反對A提案,他們認為舊金山的債務已經非常多,在疫情期間,仍要加重業主的負擔,實在不合理,況且市府每年都增加對無家可歸者的預算,但情況卻沒有改善。

A提案需要3分之2的贊成票才會通過。

