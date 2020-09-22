San Mateo市議員李美恩競選連任（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

李美恩（Amourence Lee）去年11月被任命為中半島San Mateo市議員，填補臨時空缺，而今年11月的選舉，她將競選連任，如果成功連任，她未來的工作重點是甚麼呢？

今年42歲的李美恩，她習慣大家叫她Amo Lee，她是華裔和猶太裔的混血，母親是猶太裔，父親是在夏威夷出生的第三代華裔移民，李美恩則是第四代。

她在哥倫比亞大學接受過公共政策和公共衛生方面的廣泛培訓，之後曾代表聯合國兒童基金會UNICEF在北京從事預防愛滋病的工作，也因此會講一些簡單的國語。

李美恩說：「我叫李美恩，現在是San Mateo市議員，於2019年獲任命，我的兩個小孩都在San Mateo出生長大，我一直都致力於建立健康而強大的社區，我也曾在中國工作和居住4年，在清華大學教書。」

李美恩也曾擔任過兩個非牟利組織的行政總監，自從擔任市議員後，她利用自己在公共政策和公共衛生方面的經驗，協助城市的公共健康工作，並關注就業及住房等問題。

李美恩說，San Mateo市有大約105,000居民，其中約21%是亞裔，但在她進入市議會之前，並沒有出現過亞裔市議員，因此她決定競選連任，在市議會為移民社區發聲。

李美恩說：「在未來4年，我們需要強有力的領導，這個疫情告訴我們，我們的健康和堅強狀況，就像最脆弱的社區成員一樣，我擁有深厚的專業知識，可以接觸到難以觸及的人群，並能擴展到我們的移民人群，確保聽到每個聲音，並建立健康的社區。」

在疫情爆發後，李美恩獲任命成為區域抗疫小組成員之一，提出對抗疫情的各種建議，包括如何做檢測、追蹤病毒感染源頭，以及多種語言的衛生防疫教育等，協助每個人做好防疫措施，同時幫助城市逐漸重啟經濟。

李美恩說：「San Mateo市非常果斷，我們迅速採取行動，通過創建29,000平方英尺的戶外用餐空間，來安全地重開市中心，這有助於振興市中心商業，並讓人們安全地工作。」

住房也是 San Mateo市面臨的主要問題之一，李美恩說，她妹妹就是一個明顯例子。

李美恩說：「她是加護病房的護士，她在一線工作治療新冠肺炎患者，她和我父親住在一起，她想要在San Mateo生活，我想讓她在這裡跟我們在一起。」

李美恩表示，有太多年輕人想在該市安家，卻因昂貴的房價而卻步，所以她支持城市新的住宅發展項目，都要提供一定數量的可負擔房屋。

San Mateo市議員選舉，目前有兩個職位空缺，共有3位候選人，除了李美恩競選連任，還有Diane Papan也是競選連任，如果李美恩當選，她將成為San Mateo市首位民選的亞裔市議員。

另外一位候選人則是擔任公共圖書館董事的Lisa Nash。

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