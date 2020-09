San Mateo市議員李美恩競選連任（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

李美恩(Amourence Lee)去年11月被任命為中半島San Mateo市議員,填補臨時空缺,而今年11月的選舉,她將競選連任,如果成功連任,她未來的工作重點是甚麼呢?

今年42歲的李美恩,她習慣大家叫她Amo Lee,她是華裔和猶太裔的混血,母親是猶太裔,父親是在夏威夷出生的第三代華裔移民,李美恩則是第四代。

她在哥倫比亞大學接受過公共政策和公共衛生方面的廣泛培訓,之後曾代表聯合國兒童基金會UNICEF在北京從事預防愛滋病的工作,也因此會講一些簡單的國語。

李美恩說:「我叫李美恩,現在是San Mateo市議員,於2019年獲任命,我的兩個小孩都在San Mateo出生長大,我一直都致力於建立健康而強大的社區,我也曾在中國工作和居住4年,在清華大學教書。」

李美恩也曾擔任過兩個非牟利組織的行政總監,自從擔任市議員後,她利用自己在公共政策和公共衛生方面的經驗,協助城市的公共健康工作,並關注就業及住房等問題。

李美恩說,San Mateo市有大約105,000居民,其中約21%是亞裔,但在她進入市議會之前,並沒有出現過亞裔市議員,因此她決定競選連任,在市議會為移民社區發聲。

李美恩說:「在未來4年,我們需要強有力的領導,這個疫情告訴我們,我們的健康和堅強狀況,就像最脆弱的社區成員一樣,我擁有深厚的專業知識,可以接觸到難以觸及的人群,並能擴展到我們的移民人群,確保聽到每個聲音,並建立健康的社區。」

在疫情爆發後,李美恩獲任命成為區域抗疫小組成員之一,提出對抗疫情的各種建議,包括如何做檢測、追蹤病毒感染源頭,以及多種語言的衛生防疫教育等,協助每個人做好防疫措施,同時幫助城市逐漸重啟經濟。

李美恩說:「San Mateo市非常果斷,我們迅速採取行動,通過創建29,000平方英尺的戶外用餐空間,來安全地重開市中心,這有助於振興市中心商業,並讓人們安全地工作。」

住房也是 San Mateo市面臨的主要問題之一,李美恩說,她妹妹就是一個明顯例子。

李美恩說:「她是加護病房的護士,她在一線工作治療新冠肺炎患者,她和我父親住在一起,她想要在San Mateo生活,我想讓她在這裡跟我們在一起。」

李美恩表示,有太多年輕人想在該市安家,卻因昂貴的房價而卻步,所以她支持城市新的住宅發展項目,都要提供一定數量的可負擔房屋。

San Mateo市議員選舉,目前有兩個職位空缺,共有3位候選人,除了李美恩競選連任,還有Diane Papan也是競選連任,如果李美恩當選,她將成為San Mateo市首位民選的亞裔市議員。

另外一位候選人則是擔任公共圖書館董事的Lisa Nash。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。