加州21號提案擬對住宅租管做出重大改變（視頻）

住房短缺和租金高漲的問題一直是加州面臨的巨大挑戰,加強租金管制也成為趨勢,今年11月的選舉,加州選民將決定一項跟租管有關的提案,為您介紹加州21號提案。

加州21號提案攸關加州居民住宅租金管制規定做出重大改變,提案名為擴充地方政府的權限,來制定對於居住用物業的租金管制。

提案建議允許地方政府對於屋齡超過15年的居民住宅物業設立租金管制,但對於只擁有不超過兩間房屋的房東可以豁免,並允許地方政府規定的租管上限,可以和加州的上限不同。

提案並建議,當新房客搬入受租管的物業時,房東在前三年可調漲租金最多達15%。

財務影響方面,可能會對州府和地方政府稅收每年減少數千萬元,確實數字要看地方政府對租金管制的政策決定。

加州在1995年通過一項Costa-Hawkins租房法,該法律規定,地方政府在實施租管政策時,有三種條件的物業可以豁免於租金管制規定,首先是不得對獨立房屋(single-family home)實施租管,其次是不得對1995年2月1日以後蓋好的新房實施租管,第三是不得規定房東對新遷入的房客該收多少租金。

如果加州21號提案通過,將會取代Costa-Hawkins法律,使得上述豁免的規定全部取消,只有屋齡在15年以內的住房,或者是房東只擁有不超過兩個住房這兩種情況,才能豁免於租管規定。

包括前民主黨總統參選人桑德斯與加州民主黨在內都支持21號提案,支持提案的意見認為,21號提案關乎住房正義,可以讓更多的家庭住房穩定,保留可負擔住房,停止無家可歸,從而節省大量用納稅人的錢,來處理無家可歸者問題。

支持者又認為,提案可以降低房租,讓受到高昂租金之苦的租客可以安居樂業,像是長者、退伍軍人、教師及護士等,又說提案保障了房東可以有一定的獲利。

不過州長紐森以及加州亞太裔商會等都反對該提案,反對提案的意見認為,提案是一個有嚴重瑕疵的騙局,會增加住房開支,並傷害加州的經濟復甦,加州選民已經在2018年以接近六成的票數,否決了類似的加州10號提案。

去年州長紐森已經簽署全州性的租管法律,房租調漲每年不得超過5%,再加上通貨膨脹率。

反對人士認為,如果21號提案通過,不但會傷害加州已經是全國最嚴格的租管法律,還會允許地方政府推出極端和永久性的租管規定,讓房東無法按照市場價格來調整新房客的房租,對於將只是幾間房子出租來補貼收入的個別房東,也當作大企業房東看待,剝奪了對屋主的保護,甚至會讓房屋價值下跌。

