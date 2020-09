【有線新聞】

美國一名女子涉嫌寄出含劇毒郵件予特朗普總統,在美加邊境被捕。

多間美國傳媒報道,被捕女子在接壤加拿大的紐約州和平橋入境美國時,被美國邊境人員拘留,她當時持有槍械。

當局暫時沒公布其身分,但相信是她寄出含可致命劇毒蓖麻的郵件予總統,將面臨聯邦控罪。

當局較早前指該封被截獲含劇毒的郵件,是本周從加拿大寄出。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。