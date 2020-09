東灣精神病患被警擊斃 市府400萬元和解訴訟

【KTSF】

東灣Walnut Creek多名警員去年開槍,擊斃一名懷疑患有精神病的非洲裔男子,死者的家屬對Walnut Creek市府發起民事訴訟,市府和家屬最近達成了庭外和解。

事發去年6月2號當日,23歲男子Miles Hall涉嫌在他家附近揮舞鐵桿,打碎玻璃門,威脅他的家人,Hall的媽媽於是打911報警,亦都表明Hall有精神病,不過Hall的家人表示,警員並無嘗試化解衝突,而是對Hall開槍。

Walnut Creek市府除了為Hall家人支付了400萬元作庭外和解,另外市府和承諾會為警方進行處理涉及精神病患者的訓練。

Hall家屬的代表律師表示,今次案件不單是金錢問題,而是要市府知道,日後如何處理有關精神病患者的案例,救人一命。

市府發聲明表示,雖然了解Hall的一家仍然要面對失去家人一事,不過市府希望這次庭外和解可以幫到他們。

家人就表示,希望爭取日後由非警務人員處理精神病患者的舉報。

