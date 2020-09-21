國會紓困方案磋商未有著落 美股再大幅波動

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市周一出現震盪，道瓊斯一度大跌超過900點，到收市時，主要指數的跌幅才收窄。

美股周一又出現波動，道瓊斯一度大跌超過900點，到收市時明顯收窄，道指全日跌509點，跌幅1.84%，S&P500跌38點，跌幅超過1%，Nasdaq的波幅較大，早段曾一度急挫超過270點，收市時只是微跌14點，航空和旅遊相關類股明顯走跌。

股市跌，原因包括國會新一輪的疫情紓困救助仍然未有著落，令人擔心經濟復甦的速度。

有經濟專家指出，特朗普總統將於本星期五或六宣佈提名人選，接替已故最高法院大法官Ruth Ginsburg留下的空缺，並且尋求在11月大選前經參議院確認資格，這意味著國會討論疫情紓困方案的議程要讓路。

再加上美中關係持續緊張，有消息透露，中國正準備一份針對美國公司的黑名單，以報復特朗普對TikTok和WeChat的禁制。

另外，歐洲的疫情反彈飆升，甚至有消息傳出說，英國或會再度實施全國抗疫封鎖，令人關注可能會拖慢全球經濟增長，也可能連累美國的經濟復甦，這些因素都對股市不利。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。