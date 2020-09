國會紓困方案磋商未有著落 美股再大幅波動

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市周一出現震盪,道瓊斯一度大跌超過900點,到收市時,主要指數的跌幅才收窄。

美股周一又出現波動,道瓊斯一度大跌超過900點,到收市時明顯收窄,道指全日跌509點,跌幅1.84%,S&P500跌38點,跌幅超過1%,Nasdaq的波幅較大,早段曾一度急挫超過270點,收市時只是微跌14點,航空和旅遊相關類股明顯走跌。

股市跌,原因包括國會新一輪的疫情紓困救助仍然未有著落,令人擔心經濟復甦的速度。

有經濟專家指出,特朗普總統將於本星期五或六宣佈提名人選,接替已故最高法院大法官Ruth Ginsburg留下的空缺,並且尋求在11月大選前經參議院確認資格,這意味著國會討論疫情紓困方案的議程要讓路。

再加上美中關係持續緊張,有消息透露,中國正準備一份針對美國公司的黑名單,以報復特朗普對TikTok和WeChat的禁制。

另外,歐洲的疫情反彈飆升,甚至有消息傳出說,英國或會再度實施全國抗疫封鎖,令人關注可能會拖慢全球經濟增長,也可能連累美國的經濟復甦,這些因素都對股市不利。

