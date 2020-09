【有線新聞】

美國宣布對伊朗實施新的制裁措施。

制裁對象包括伊朗國防部以及其他參與伊朗核武、導彈計劃的相關人士和實體。報道指,美國認為伊朗有能力在年底前製造核武,亦已恢復與北韓在長程導彈上的合作。

伊朗表明,美國若對伊朗作出霸凌行為,會面臨伊朗的「強烈回應」。美國單方面退出伊朗核協議後,一直希望延長聯合國對伊朗的制裁,但被盟友拒絕。

