特朗普最快周五公布最高法院大法官人選

【有線新聞】

特朗普總統表示,最快周五公布最高法院大法官人選。民主黨總統候選人拜登呼籲共和黨參議員倒戈,表明如果當選將撤回特朗普的提名人選。

金斯伯格與世長辭,掀起最高法院大法官提名爭奪戰。報道稱特朗普過去周末與幕僚討論兩大「心水」:第七巡迴上訴法院法官巴雷特、與第十一巡迴上訴法院法官拉戈亞,背景與提名利弊。

民主黨要阻撓任命,至少要有4名共和黨參議員倒戈。迄今只有兩人表態反對大選前表決。

總統候選人拜登隔空呼籲:「懇請堅守憲制責任、守住良心。讓大眾用選票表態,為吞噬國家的烈焰降溫。」

拜登批評特朗普試圖在大選前不足兩個月通過任命,是濫用權力,如他入主白宮將撤回對方提名人選。又拒絕如特朗普般披露屬意人選,只重申將提名非裔女法官。

民主黨正商討對策,選項之一是「拖字訣」,利用議事規則中「部分議程須一致共識」規定,拖延議會運作。

一旦策略失敗,下一步是力爭重奪參議院控制權。推動立法增加大法官人數,維持自由派與保守派平衡。

眾議院議長佩洛西亦表示,有方法阻止參議院通過任命,沒透露詳情。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。