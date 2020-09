字節跳動稱不會失去TikTok控制權

【有線新聞】

TikTok母公司字節跳動澄清,與甲骨文、沃爾瑪合作後仍然會持有大部分股份,不會失去對TikTok的控制權。特朗普總統表示,如果字節跳動對新公司有任何控制權,華府不會批准有關交易,會密切注意事態發展。

TikTok的交易擾攘多時終有定案,TikTok母公司字節跳動和甲骨文以及沃爾瑪將成立新公司「TikTok Global」,並計劃上市前融資。

但交易協議未能平息美國輿論,對這款社交應用程式技術和控制權的安全憂慮。字節跳動就強調,甲骨文不會佔有TikTok的源代碼,僅有權限檢查安全,又澄清不會失去對TikTok的控制權,融資後會保留TikTok Global的80%股權。

根據協議,甲骨文佔12.5%股權,沃爾瑪股權則佔7.5%。《華爾街日報》引述消息人士報道,字節跳動的部分,將按現時中美投資者的比例分配。

目前美國投資者控制字節跳動40%股權,視乎TikTok Global上市前融資的規模,屆時美國投資者將持有53%股權,中國投資者的控制權將降到約31%。

TikTok Global董事局成員將包括沃爾瑪行政總裁、字節跳動始創人和字節跳動現任董事。

字節跳動表示,對美國財政部繳交50億美元稅款,是基於對未來業務的預測,與合作方案無關,之後將啓動上市計劃,進一步加強公司治理結構和透明度。

在北京,外交部再次敦促美方遵守國際經貿規則,停止政治化正常經貿合作。

