專家指山火煙霧能穿透肺部被血液吸收（視頻）

最近整個西岸的山火散發出來的煙霧影響著各地民眾生活,史丹福大學周五舉行了一個網上研討會,專家表示,山火煙霧能夠穿透肺部被血液吸收,不論多少都對人體有害。

史丹福大學的環境林木研究院就近期山火的煙霧對人體的影響召開網上研討會,專家分享數據表示,山火的煙霧佔污濁空氣的比率逐年上升,20年前全國範圍計算只佔5%至10%,但近年已經飆升至25%,在西岸更是上升到50%以上。

專家指出,對於山火的煙霧,沒有一個對人體無害的最低吸入量,因為山火煙霧的微粒能夠穿透肺部被血液吸收,因此少量的煙霧也能造成影響,高危群組例如小孩、孕婦和長者影響會更嚴重。

小孩暴露在山火煙霧中3至5天有機會造成哮喘,孕婦早產機率上升,而長者中風或者心臟病發機率則會增加四成。

史丹福大學專家對兩組受到山火煙霧的群組進行研究,一個是長期吸入少量山火煙霧的人,例如消防員,一個是偶然突發吸入大量山火煙霧的人,目前的數據顯示,兩個群組人體的免疫系統反應相似,但仍需要繼續研究來確認,不過專家指,暴露在山火煙霧中5天的時間,也足以對人體造成不可逆轉的傷害。

專家建議在山火煙霧籠罩時,盡量要留在家中密封門窗,如果因為工作必須外出,則盡量戴上標準N95口罩,不過專家強調,任何口罩都不能百分百阻擋山火飄散出來的PM2.5微粒。

不少民眾近來搶購空氣清新機過濾室內空氣,專家則提醒空氣清新機的空氣流通量Air Flow非常重要,流通量越高清潔空氣效率越高,民眾在使用空氣清新機時,盡量先從一個密閉房間開始,如果空間不是密封,空氣清新效能會大大降低。

專家也建議,購買時要對比價錢和過濾材質,切勿貪便宜買一台功效不大的空氣清新機。

