舊金山灣景區周日凌晨出現非法的街頭汽車表演,涉及逾百輛汽車,其間發生槍擊案,警方正調查案件。

警方於凌晨1時05分接獲非法汽車表演的舉報,地點在Barneveld大街夾McKinnon大街。

警員到場後聽到多下槍聲,稍後在現場發現彈殼,但沒有受害人,也沒有疑犯被捕。

在勞工節周末,舊金山Excelsior區也出現非法汽車表演,並發生致命槍擊案,當時有約300人圍觀,涉及50輛汽車。

案中來自Sacrament市的21歲男子Cesar Corza Avalos被殺,另外兩人受傷。

