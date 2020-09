【KTSF】

連接東灣Hayward市和中半島Foster City的San Mateo大橋周日早上發生致命車禍,兩輛電單車在駛至大橋的高架路段時,撞上停在慢線上的一輛壞車,其中一名電單車騎士死亡,另一人嚴重受傷。

事發於早上10時前左右,一輛寶馬(BMW)汽車在駛至高架路段時壞車,在西行的慢線上停下,之後有一群電單車駛至,當中大多數轉線迴避,但其中兩輛撞上寶馬汽車的車尾,其中一名電單車騎士彈出車外,墮下海灣,海岸防衛隊稍後尋回其屍體。

死者是34歲男子Kyle Davis,來自沙加緬度,另一名電單車騎士身受重傷,已送院治療。

寶馬汽車的司機與乘客在壞車後,自行步行下橋。

