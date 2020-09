【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森簽署兩項議案,在疫情期間進一步保障加州員工,其中一項是擴大低收入稅務優惠(Earned Income Tax Credit)給無證移民,另一項是讓更多加州居民享有帶薪家事假(family leave)。

紐森周五簽署的AB1876議案,擴大現時的低收入抵稅額給有報稅的無證移民,讓他們可獲得加州稅務優惠,紐森估計有3分之2的受惠人士是必要服務員工,包括餐廳、超市和農業工人。

另外,紐森都簽署了SB1383議案,預料可讓多600萬名員工享有帶薪家事假,照顧初生孩子或患病的家人等,而又不須擔心失去工作。

去年加州通過了將帶薪家事假,由6星期延長至8星期,今次的議案是希望令更多人受惠。

