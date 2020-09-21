Napa縣計劃10月重開兒童遊樂設施

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隨著灣區的疫情逐漸穩定下來，各縣市都陸續重開室內服務，但兒童遊樂場由疫情開始爆發至今一直關閉，仍未有重開時間表，不過北灣Napa縣就宣布，計劃在10月份重開遊樂場。

雖然所有縣市還未開放兒童遊樂設施，但越來越多家長開始讓子女使用這些設施，有家長表示，子女在玩時會密切留意情況，禁止他們與其他人共用像籃球等用品。

在州府評級系統中，處於紅色級別的Napa縣宣布，將於10月2日重開這些遊樂場，舊金山加大的傳染病學學者陳子平教授指出，就算你自己有多小心，在戶外時，都很難控制到其他人的行為。

CDC表示，對於是否使用遊樂設施，大家要非常謹慎，家長要確保兒童與他人之間有保持6呎社交距離及戴上口罩，並提醒大家，新冠病毒仍未消失，使用遊樂場，比較難確保大家的安全。

同樣在紅色級別達兩星期的舊金山表示，有定期清潔遊樂場，但就沒有消毒，因為根據CDC的指引，仍未證實消毒這些設施會否對降低病毒的傳播有效，因此現階段仍不會重開遊樂場。

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