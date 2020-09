Napa縣計劃10月重開兒童遊樂設施

【KTSF】

隨著灣區的疫情逐漸穩定下來,各縣市都陸續重開室內服務,但兒童遊樂場由疫情開始爆發至今一直關閉,仍未有重開時間表,不過北灣Napa縣就宣布,計劃在10月份重開遊樂場。

雖然所有縣市還未開放兒童遊樂設施,但越來越多家長開始讓子女使用這些設施,有家長表示,子女在玩時會密切留意情況,禁止他們與其他人共用像籃球等用品。

在州府評級系統中,處於紅色級別的Napa縣宣布,將於10月2日重開這些遊樂場,舊金山加大的傳染病學學者陳子平教授指出,就算你自己有多小心,在戶外時,都很難控制到其他人的行為。

CDC表示,對於是否使用遊樂設施,大家要非常謹慎,家長要確保兒童與他人之間有保持6呎社交距離及戴上口罩,並提醒大家,新冠病毒仍未消失,使用遊樂場,比較難確保大家的安全。

同樣在紅色級別達兩星期的舊金山表示,有定期清潔遊樂場,但就沒有消毒,因為根據CDC的指引,仍未證實消毒這些設施會否對降低病毒的傳播有效,因此現階段仍不會重開遊樂場。

