秋冬將至專家表示,今年的流感季節疫情可能會比往年輕微,但仍呼籲民眾應接種流感疫苗。

由於民眾防範新冠肺炎,戴口罩、勤洗手等,專家預期今年流感疫情可能不會像往年嚴重。

根據聯邦疾控中心(CDC)發布的圖表顯示,澳洲、智利、南非等剛度過秋冬的南半球地區,今年的流感病例為歷史新低,不過專家表示,無法完全預測流感走向,呼籲民眾還是應接種流感疫苗。

