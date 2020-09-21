Marin縣率先重開電影院 需遵守防疫指引

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北灣Marin縣的疫情有改善，在州府的評估系統當中，由最嚴重的紫色級別下調至紅色，這個周末，Marin率先重開電影院，讓民眾在室內看戲。

位於北灣San Rafael的Century電影院關閉半年後，在本周末首度重開，有民眾表示，對於重開感覺良好，電影院裏不算擠逼，所有人都有遵守防疫指引。

與很多其他電影院一樣，Century這裡確保入場看戲的民眾分隔開足夠的距離，所有人都必須戴口罩，員工清潔的次數更緊密，亦會對經常被人觸碰加強消毒。

有剛看完戲的市民表示，看戲的時候，就像有一個屬於自己的空間，旁邊隔開兩個位，才有另外一個客人，而前及後都沒有其他人，感覺很安全。

Marin縣上星期由最嚴重的紫色級別，被下調至低一級的紅色，電影院可以有限度重開，人數只限於總容量的25%，或者最多100人在戲院裏。

舊金山及南灣Santa Clara縣雖然都在紅色級別，但認為在室內看戲仍然太危險，因此還未讓電影院重開

舊金山Fort Mason比較有創意，搭建了臨時的戶外電影院，讓市民留在自己的車上看戲，大約能容納100輛車，每輛車的入場門票是49元。

主辦單位表示，9月份所有的門票一開售已經即時售罄，而10月份的門票亦所餘不多，另外，北灣Napa縣亦已經重開電影院。

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