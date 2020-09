Marin縣率先重開電影院 需遵守防疫指引

【KTSF】

北灣Marin縣的疫情有改善,在州府的評估系統當中,由最嚴重的紫色級別下調至紅色,這個周末,Marin率先重開電影院,讓民眾在室內看戲。

位於北灣San Rafael的Century電影院關閉半年後,在本周末首度重開,有民眾表示,對於重開感覺良好,電影院裏不算擠逼,所有人都有遵守防疫指引。

與很多其他電影院一樣,Century這裡確保入場看戲的民眾分隔開足夠的距離,所有人都必須戴口罩,員工清潔的次數更緊密,亦會對經常被人觸碰加強消毒。

有剛看完戲的市民表示,看戲的時候,就像有一個屬於自己的空間,旁邊隔開兩個位,才有另外一個客人,而前及後都沒有其他人,感覺很安全。

Marin縣上星期由最嚴重的紫色級別,被下調至低一級的紅色,電影院可以有限度重開,人數只限於總容量的25%,或者最多100人在戲院裏。

舊金山及南灣Santa Clara縣雖然都在紅色級別,但認為在室內看戲仍然太危險,因此還未讓電影院重開

舊金山Fort Mason比較有創意,搭建了臨時的戶外電影院,讓市民留在自己的車上看戲,大約能容納100輛車,每輛車的入場門票是49元。

主辦單位表示,9月份所有的門票一開售已經即時售罄,而10月份的門票亦所餘不多,另外,北灣Napa縣亦已經重開電影院。

