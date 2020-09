美國法院頒令禁商務部要求WeChat下架

【有線新聞】

美國法院頒令,暫緩商務部要求蘋果和Google將WeChat從應用程式商店中下架的命令,稱或有違民眾自由權利。

商務部日前宣布,周日起禁止在美國下載及更新WeChat,美國微信用戶聯盟入稟加州聯邦法院挑戰,認為禁用WeChat,違反言論自由、宗教自由等。

法官比勒作出裁決,頒令暫緩商務部要求將WeChat從蘋果及Google的應用程式商店下架的命令,同時阻止商務部禁止在境內與WeChat的其他交易。

比勒在判詞中指,商務部的禁令影響憲法第一修正案賦予民眾言論自由等的權利。即使有相當多證據證明中國科技對國家安全構成威脅,但與WeChat有關的具體證據不多。又指當局在沒有代替品下,除去他們的所有溝通平台,對言論自由的限制,遠超政府的利益。

美國政府可向第九巡迴法院提出上訴,要求推翻中止決定。

騰訊早前回應指,WeChat可能無法在美國獲得新用戶,現有美國用戶更新時或遇負面影響,將繼續與美國政府及相關利益者等磋商,以達成長遠解決方案。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。