【KTSF 馮政浩報導】

華盛頓大學的推算模式預測,到明年1月1日,新冠肺炎的死亡人數雖然低過上星期的估計,但仍然接近38萬人。

華盛頓大學衛生指標及評估研究所的推算模式,在這個星期的預測指出,到明年1月1日,美國新冠肺炎的死亡人數估計是378,000人,稍稍低過上星期預測的超過415,000人。

模式推算的數字,隨著使用口罩的普遍程度而有所更改。

研究所表示,現時預期有好幾個州的死亡人數會減少,因此整體的數字也會下降。

