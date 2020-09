【有線新聞】

美國商務部表示,將會挑戰法院暫緩封殺中國通訊軟件WeChat的裁決。

商務部指,禁止美國公司和WeChat交易是保護國家安全的必要措施,將尋求法院中止暫緩封殺的裁決。

商務部日前宣布,蘋果和Google等要於周日限期前在應用程式商店中把WeChat下架,並停止更新,但法院指禁用WeChat有違民眾的言論和宗教自由,頒令暫緩執行商務部的禁令。

